知名Youtube網紅媽逼迫7名收養孩童拍片 不照劇本演就施暴

2019-03-22 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名Youtube頻道「奇幻冒險」（Fantastic Adventures）因影片類型以兒童冒險為主，吸引80萬名訂閱者，其中一名Youtuber霍布森（Machelle Hobson）近日遭爆為拍片虐待7名收養子女，霍布森上週五（15日）已被逮捕，該頻道也停權關閉。

綜合外媒報導，除霍布森遭逮捕，其2名親生成年兒子羅根（Logan）及萊恩（ Ryan Hackney）也同樣被捕，3人被霍布森親生女兒指控虐待家中收養的7名孩童，倘若不拍片、不遵照指示表演，就會被斷食物及水，更有拿胡椒噴灑他們，甚至將其關進壁櫥中狀況，行徑相當惡劣。

《CNN》報導，社福機構一接獲霍布森親生女兒通報，即在13日到家中進行訪談，1名孩童被發現只穿著一件尿布被關在壁櫥當中，多數孩子臉色蒼白、黑眼圈極重，不斷向社服人員表示饑餓及口渴，1名孩童在20分鐘內就喝下3瓶16盎司（約500毫升）的水，另名孩童不敢吃社服人員給的薯條，她表示：「怕媽媽聞到她嘴裡有薯條味道。」

這些孩子年齡約為6至15歲，為了拍片，7人通通輟學在家，他們對媽媽的惡行指證歷歷，表示常被關在壁櫥中好幾天，臉、身上，甚至是生殖器官都曾被媽媽噴灑胡椒、施暴，對於眾多指控，霍布森始終不認，僅表示有對孩童打屁股。

霍布森及2名兒子16日出庭，被以猥褻兒童、虐待兒童及非法監禁等多項罪名起訴，預計26日將出席聽證會，Youtube方面則表示會盡力配合檢警調查，而目前頻道則已遭停權關閉。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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