防堵戀童癖！YouTube關閉13歲以下兒童影片留言區

2019-03-01 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕Google旗下影音平台YouTube，28日宣布採取新措施，針對內容涉及13歲以下兒童的影片，一律自動關閉網友留言區功能，為的是避免戀童癖者對兒童相關影片回覆不當留言。

綜合外媒報導，為了保護兒童、杜絕兒童色情，YouTube在28日宣布新措施，把13歲以下兒童為主題的影片留言關閉，預計有上百萬影片受影響。YouTube進一步補充，如果內容可能會吸引到有意對兒童進行性剝削的觀眾，那麼即使影片主角的年紀落在13至18歲，官方也會關閉留言區。

報導指出，這項新措施已經啟動，目前正陸續關閉含兒童內容影片的留言區，不過若要全面實施，預計要花上數個月的時間。另外，YouTube也承諾開發新的分級機制，目標是提升辨識與刪除所有影片中不當留言的速度。

有分析師質疑，此舉太過極端，可能會影響用戶或影片創作者的使用者體驗。對此，YouTube執行長沃西基（Susan Wojcicki）也坦承這點擔憂，不過她強調：「對我們而言，沒有什麼比確保年輕人在平台上的安全來得更重要。」

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