一點尊嚴都沒有！退休老師要Happy 把女移工當洩慾女奴？

2019-07-20 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市七旬黃姓退休老師，去年見胞姊聘僱的印尼女移工阿雅（化名）正在遛狗，他的胞姊又剛好不在家，遂性侵害阿雅得逞，法院審理時，他宣稱是3000元性交易，還提出兩人對話錄影，「等一下我再過來，Happy啊」，阿雅卻說，她聽不懂「Happy」的意思，且黃男還一再性騷擾她，「我覺得一點尊嚴都沒有」，一審依強制性交罪判刑3年6月，他趕緊賠償阿雅取得和解，二審法官「佛心」，不但給他減刑為2年，還宣告緩刑5年，免除這名色老頭的牢獄之災。

判決書指出，黃男的胞姊生病，其子聘僱印尼籍的阿雅當看護，不過，實際上阿雅不是當看護，而是到黃男的另一位姊姊住處當家庭幫傭，去年2月11日中午，阿雅遛狗時，黃男開車途經，雙方短暫交談，黃男詢問雇主（他的胞姊）在哪裡，阿雅答稱雇主等一下要出去，黃男得知其胞姊稍後外出，起了色心，告訴阿雅「等一下我再過來，Happy啊」，阿雅似乎聽不懂，答稱「下大雨了」。

45分鐘後，黃男抵達胞姊住處，黃男的姪女雖在家，黃男仍將阿雅性侵害得逞，苗栗地院審理時，黃男與律師辯稱是性交易，還拿出行車記錄器，黃男有「Happy啊」等暗示性交易的對話為證據，阿雅卻說，黃男確實在案發1個月前，以3000元代價買春，但被她拒絕，之後，黃男卻對她不斷有摸屁股等性騷擾行徑，阿雅控訴說，「我會閃躲，叫他不要這樣，可是他的手還是會摸；我不願意跟他發生性行為，我覺得一點尊嚴都沒有，我有家庭，他也有家庭，為什麼要這麼做」，況且，她也聽不懂「Happy」的意思。

苗栗地院一審認為，強制性交罪雖可判刑3年至10年，黃男犯後又飾詞否認犯行，但考量他年屆七旬，年事已高，不適宜長期入監服刑，僅判刑3年6月，黃男上訴二審，並賠償阿雅取得和解，台中高分院法官很佛心，援用刑法59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」，不但減刑輕判徒刑2年，再宣告緩刑5年，免除黃男蹲苦窯，可上訴三審。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法