借住警家「啪無數次」還拍影片 女告性侵竟傳訊邀「過夜」

2019-07-18 19:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名警員處理家暴案件時認識女子小美（化名），得知小美將準備國家考試，因此讓小美暫住家中，小美卻指控，警員趁機對她性侵長達5個月，搬家後，警員還到其租屋處，再度性侵，警員到案供稱兩人是男女朋友，嘿咻你情我願，新北地檢署調查認為，小美搬家後還傳訊警員：「謝謝你這幾個月幫我忙！」、「改天來過一夜，你會愛上這房間」，因此採信警員辯詞，今予警員不起訴處分。

小美指控，去年3月，她報警被家暴，該名警員到場處理，兩人因此結識，警員對她說：「你父母已經不要你了，社會局也絕對不會安置你，我知道你在準備國家考試，我不收你房租，要住多久都可以，不會敢你走」，她因此暫住警員家準備考試，未料入住後2天起，至同年7月，員警常跑進她的房間，不顧她反抗霸王硬上弓，同月20日她搬家及28日她搬進新租屋處的那兩天，警員也對她性侵得逞，怒告對方涉強制性交及利用權勢性交罪。

警員到案喊冤說，當時受理家暴案時，他建議小美聲請保護令，但小美不願也不提告，更不希望社工介入，耗了一個多小時，他問小美到底需要什麼幫助？小美回說：「只想有個地方好好準備國考」，當時距小美國考只剩3、4個月，加上他的住處還有一間空房，因此讓小美暫住專心準備考試。

警員說，小美住進家中第三天，兩人就開始交往，兩人嘿咻次數多到無法計算，但都是合意性交，去年7月28日小美搬出去，還LINE他至租屋處幫她組裝書桌，兩人當晚有發生性行為，也是你情我願。

檢方去年9月查扣警員電腦、手機等，並進行相關影片、LINE對話紀錄的數位鑑識還原，發現兩人的性愛影片，但影片中並無強暴脅迫情事，小美也知道被拍攝，加上小美稱被性侵，不去報警，卻還持續住在警員家多月，搬家後又主動邀請警員，到其租屋處幫她組裝書桌，不符常情，甚至還傳訊向警員道謝，邀約對方到租屋處過夜，因此採信警員兩人是男女朋友供詞。

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