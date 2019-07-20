弟被姐夫戴綠帽 姊忍痛選擇隱瞞 不料...

2019-07-20 07:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市魏姓女子與姐夫江男上摩鐵被抓猴，簽立協議書同意賠償250萬元予江的妻子，但江妻並未告知大弟，不料2人卻藕斷絲連開房間，這次卻被二弟發現，大弟始知其妻有「前科」憤而求償，橋頭地院判決魏女、江男共賠償50萬元，並因兩造均未在限期內提出上訴，就此定讞。

結婚10多年郭男指出，姐夫江男平日在屏東枋山地區以種植芒果及務農為業，其妻魏女得知後，為增加自身收入，便向江訂購芒果從事團購銷售工作，因此往來較為頻繁，並為姻親關係。

他並說，由於接受公司員工訓練，必須居住在桃園市，一有休假必定會返家看太太、小孩，每日也會以電話聯繫關心她們，但去年6月6日突然接獲胞弟電話，指妻子和姐夫在高雄市藏玉精品旅館「辦事」。

據了解，郭與魏女詳談後，始知她和姐夫於2月25日在楠梓區一家旅館過夜，被他的姐姐抓包，並鬧到派出所，被告2人簽署協議書，願意賠償250萬元，不再以任何方式聯絡或接觸，但他的姊姊可能擔心影響他家庭生活而未告知，如今又藕斷絲連，郭忍無可忍，要求賠償精神撫慰金150萬元。

被告等2人均指稱，2月25日原告要考試，不想影響其成績，始至高雄市楠梓區摩鐵唱歌及談芒果買賣事宜，否認有通姦行為，並因江妻帶多人到場，受脅迫下簽立協議書。又說，6月間去汽車旅館，也是去唱歌及談買賣芒果，沒有發生性行為。

承辦法官調查指，協議書是在派出所完成，被告等2人並道歉，應該沒有受到恫嚇，認定有「炒飯」，後來又在旅館過夜，已逾越一般男女交往，並違反協議書，且審酌兩造社會地位、收入等，連帶給付50萬元比較合理。

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