拿偷拍影片當證據 人妻提通姦告不成

2019-07-11 22:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕57歲洪姓男子被妻發現與小三美美（化名）到汽車旅館嘿咻，事後洪妻對老公撤告，雖洪男提出偷拍性愛影片當作通姦證據，但因拍攝時，美美不知情，提告妨害秘密（偵辦中），新北地檢署認為，影片侵害美美隱私，權衡下應排除其證據能力，因此無法僅憑洪男單一證詞，認定兩人通姦犯行，今將洪男、美美不起訴。

今年1月23日，洪男跟美美到新北市樹林區一家汽車旅館嘿咻，還偷拍美美裸照及性愛影片，事後才傳LINE給美美，洪妻得知後，怒而提告兩人涉犯通姦、相姦罪，事後洪妻對老公撤告，洪男因此獲不起訴處分。

美美一開始辯稱，當天有跟洪男見面，但不記得有跟他去過汽車旅館，後因發現檢察官得知有性愛影片，才改口坦言有跟洪男去摩鐵嘿咻，表示去年10月，洪男告知她已離婚，她跟黃妻是朋友，大家都知道他們夫妻關係不好，當天性行為後，與洪男聊天，才驚知他尚未離婚；洪男則反駁稱，從來沒說過自己離婚，美美知道他已婚。

檢方認為，洪男偷拍性愛影片嚴重侵害美美身體隱私，與採證通姦罪相較權衡，認為不宜以涉嫌犯罪的影片作為美美相姦證據，因此排除這項證據及美美因此證據改變的自白供詞。在排除這兩項證據後，僅有洪男單一指述，檢方因此認定美美罪嫌不足，亦予以不起訴。

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