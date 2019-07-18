7/18 威力彩連40摃 下期頭獎將上看12億

2019-07-18 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃40期！今（18）日晚間開獎的威力彩108000057期頭獎依然沒有人中，貳獎則由1人獨得，可得959萬6310元。預估下一期威力彩頭獎將上看12億；第108000171期今彩539與第108000171期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000057期威力彩中獎號碼為「02、03、14、17、20、38，第2區：03」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得959萬6310元；參獎共25注中獎，每注可得15萬元；肆獎共181注中獎，每注可得2萬元；伍獎共933注中獎，每注可得4000元；陸獎共6111注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬1972注中獎，每注可得400元；捌獎共6萬4197注中獎，每注可得200元；玖獎共8萬1044注中獎，每注可得100元；普獎共14萬3832注中獎，每注可得100元。

第108000057期38樂合彩中獎號碼為「02、03、14、17、20、38」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共115注中獎，每注可得5750元；二合共1932注中獎，每注可得750元。

第108000171期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、10、11、12、15、16、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共204注中獎，每注可得500元；肆獎共2500注中獎，每注可得100元。

第108000171期今彩539中獎號碼為「16、18、22、33、38」，頭獎摃龜；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共6314注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2233注中獎，每注可得50元。

第108000171期39樂合彩中獎號碼為「16、18、22、33、38」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共308注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9295注中獎，每注可得1125元。

第108000171期3星彩中獎號碼為「562」，正彩共8注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000171期4星彩中獎號碼為「3038」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「 台灣彩券網站 」

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