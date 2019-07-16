6矯正機關首長交接 蔡清祥提醒：沒有一個位置無法被取代

2019-07-16 14:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法務部矯正署屏東、雲林第二、澎湖、基隆、金門監獄與新竹看守所等6機關首長分別由葉漢潼、杞炎烈、林明達、林文宗、楊益彰、詹益鵬新任，法務部長蔡清祥上午主持聯合交接典禮時，期勉他們要持續推動智慧型監獄等獄政工作。

矯正署卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接暨宣誓典禮，上午在矯正署大禮堂舉辦，由蔡清祥主持卸、新任首長的交接印信與宣誓等儀式，蔡清祥強調，新任首長們應在工作崗位上盡心，並戰戰兢兢地推動各項獄政工作，「因為沒有一個位置，是永遠無法被取代的」。

蔡清祥說，矯正署目前正推動的智慧型監獄、援助家庭方案、隨母入監兩歲以下兒童可到民間幼兒園上課、少年輔育院改制為學校等獄政工作，要持續加強，以教化更多收容人、讓社會治安風氣更好為目標。

以智慧型監獄為例，蔡清祥說，許多收容人的家人因為經濟、距離等問題，不易到監獄探視收容人，矯正署推動智慧型監獄，開放事先預約申請後，就能讓收容人透過手機或電腦等設備，與家人以視訊方式來互動，目前在3間監獄試辦後，大獲好評，希望矯正署加強推動，盡快讓更多監獄都實施。

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