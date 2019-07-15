從逢甲搭小黃到岡山 他坐霸王車欠4645元溜之大吉

2019-07-15 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕1名計程車司機在臉書指出，本月13日週六時，台中逢甲1名劉姓男子叫車，搭乘至高雄岡山區，約177公里路程，下車卻沒付車資，跳表車資達4645元，運將只能把苦水往肚裡吞。

運將在臉書社團「爆料公社」發文指出，該名劉姓男子週六下午3點37分在台中西屯區至善路230號上車，並於傍晚5點58分在高雄市岡山區登科路104號下車，按照台中市政府規定的日間費率計算，此趟路程跳表金額為4645元，當時劉男稱身無分文，要返家取款付帳。

劉男下車後，迅速走入巷弄內，運將擔心權益受損，遠遠尾隨在後，不料最後卻跟丟，男子也未再出現，撥打叫車時用的手機號碼也無人接聽，隨即在當天晚間6點半報警處理；劉男7點半時來電，表明願意匯款付帳，但之後又搞失蹤，晚間10點警方依詐欺罪嫌開始製作筆錄。

運將指出，除了4645元車資，接下來還會向劉男追討搞失蹤期間至製作筆錄（4小時）的營業損失，運將將叫車記錄、行車路線軌跡、車內、外行車紀錄器影片等資料都交給警方，也呼籲「認識他的親友請他主動與司機聯絡協商交付車資，並請同業留意該名乘客」。

網友們得知此事後，都譴責劉男行徑太誇張，留言表示「辛苦了.....告到底不要和解」、「真的是可惡。好手好腳搭霸王車」、「希望找到人」、「垃圾」、「很快就可以拿到你應得的了」、「這種一看就像通緝犯」、「沒錢不會走路回家嗎」、「他可能不知道被拍得這麼清楚，才敢落跑」。

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