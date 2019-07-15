曳引車駕駛闖平交道被永久吊照 搬「工作權」申訴被駁回

2019-07-15 20:07

［記者鄭淑婷／桃園報導］張姓男子於去年5月駕駛曳引車闖越平交道並撞斷遮斷器，被裁罰9萬元及永久吊銷職業聯結車駕照，張男向桃園地院提出行政訴訟，主張當時違規是不得已的，被永久吊照不符比例原則，且已損害他的「工作權」；不過，法官勘驗監視器後認定他確實有過失，且他是職業駕駛人，應較一般駕駛更遵守交通規則，不能以「保障工作權」為由，改受到較輕的裁罰，據此駁回張男之訴，全案仍可上訴。

去年5月22日早上9點多，張男駕駛曳引車行經桃園市八德區永豐路平交道，因強行闖越還撞壞遮斷器被裁罰；張男不服裁罰並主張，他的車身長達16公尺，換做一般車輛早就通過了，且遮斷器是遭車頭後15公尺的車輛安全鐵樁勾斷，這起事件並無人車受傷或損害，裁罰單位卻故意以撞壞遮斷器為由說他有肇事，裁罰他9萬元還永久吊照，導致他終身喪失工作權，裁罰不符比例原則，「我不能接受」。

監理單位則主張，當時平交道警鈴已響、閃光號誌已顯示，等到遮斷器開始放下，張男曳引車才到網狀線位置，還持續開進平交道且勾斷遮斷器。此外，所謂「肇事」，依據交通部函釋，不以有無傷亡為必要，毀損交通設備也算，因此依「道路交通管理處罰條例」第54條第1款、第61條第1項規定裁罰。

法官勘驗監視器認為張男確實有過失，且張男身為職業駕駛人，應較一般駕駛更守法，若是因違規被吊銷駕照，也不能以「工作權」為由，改受到較輕的裁處，況且就算被吊照仍有其他工作可做，據此駁回張男之訴。

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