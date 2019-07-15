相隔不到半年 嘉里大榮觀音廠又竄火 幸無人傷

2019-07-15 10:19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕嘉里大榮物流公司桃市觀音廠，在今年過年期間發生釀2死的火警意外後，今天上午9點多，再度竄出火舌，現場冒出濃濃黑煙，所幸無人傷，火勢也已控制，詳細起火原因及損失待查。

桃園市政府消防局指出，今天上午9點14分，接獲民眾報案表示，嘉里大榮物流觀音廠發生火災，消防隊出動消防人員51名、消防車18輛、救護車1輛。

桃市府消防局表示，消防人員到場發現，現場為2樓梯間火災，無人員受傷受困，無危險物品，火勢已於上午9點53分控制，損失及起火原因待查。

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