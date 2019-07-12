青少年暑假飆車受罰 家長也須公布姓名、講習

2019-07-12 14:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕暑假期間，青少年常呼朋引伴、危險駕車，不少飆仔還會改裝排氣管、變更車體結構，呼嘯而過之處，總影響民眾居住安寧，海山警分局遏止暑期飆風、防止影響安寧行徑，今天凌晨起一連3天會同監理站、環保局攔檢稽查，攔獲213輛次，發現25車涉及改裝產生噪音，及4件無照駕駛，更提醒家長，若青少年飆車涉及危險駕駛，不但受罰，家長還會被公布姓名、陪同講習，家長要多留意家中青少年暑期動向，培養正當休閒。

海山警分局統計，從今年1月至今，警方會同環保局、板橋監理站，共同攔檢車輛，共通報相關單位查處1455件、改裝噪音車輛，通報38件擅自減少、改裝原規格車輛、20件危險駕車、4件未申請臨時檢驗行駛，全力守護用路人安全。

海山分局長王順益說，青少年追求新鮮與刺激展現活力，但把車輛當成遊戲工具，當街追求速度、競技或改裝車輛，企圖吸引他人注意，不但讓自己深陷高危險行徑；若兩車以上汽車在道路上蛇行、拆除消音器製造噪音或在道路上競駛、競技者，將對汽車駕駛人處理3萬元以上，9萬元以下罰鍰，當場禁止其駕駛及吊銷駕駛執照。

警方說，少年若涉及危險駕駛，還可公佈法定代理人的姓名，若逞凶鬥狠、恣意鬧事、暴力脅迫情事，更可依刑法公共危險罪、公然聚眾施強暴脅迫罪移送法辦，即使在場圍觀，雖然沒有犯罪，經勸導而不解散者，可視其情節處以3日以下拘留，或1萬8000元以下罰鍰等處罰。

警方提醒，暑期將「不定時、不定點」路檢，在重點路口、路段及環河道路攔檢取締，針對沒依規定改裝車輛行為及改裝車輛致產生噪音加強取締及通報，呼籲青少年暑假期間多參與政府、各公益團體或社團組織所舉辦的休閒活動，避免深夜在外逗留，因參與飆車行為，不僅本身受罰，未滿18歲甚至連同家長（監護人或法定代理人）參加道安講習，並公佈家長姓名，不僅損失荷包，還連累家長受罰，得不償失。

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