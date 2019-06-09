肉身擋飆車！阿伯持棍屏199縣道攔路：部落要安寧

2019-06-09 09:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏199縣道是通往恆春半島東部風景區重要道路，因沿途景色優美，假日常成為大型重機及汽車通行要道，卻有不少惡質駕駛人刻意飆速，製造嚴重噪音及超速行為，令附近部落居民憤怒安寧及安全都受威脅，當地居民林明德8日持長棍在路上攔車怒吼，疾呼「公權力不彰、人民自救！」引發網路論戰，恆春警方則強調，當地自五月便持續安排取締勤務，已舉發超速行駛17件，將持續執行。

在屏199縣道上持棍肉身攔道的林明德，悲壯照片很快在網路引發討論，卻也引發遭攔的重機騎士不滿，騎士們上網批評，認為自己跟著前方轎車行駛，卻無端被攔下，怒嗆「以妨礙自由提告」，林明德等人則強調，本來部落就因重機超跑等怨聲載道，又因多起車禍，試圖勸導以免造成彼此傷害，卻得到如此反應令人失望。

「我們需要一條安全.友善.舒緩.寧靜的，幸福之道路！」持棍攔道引發討論的林明德也痛批，每到假日貴重的重機或超跑，一波波驕傲的在寧靜慢活的部落呼嘯而過，中午時段實在難受，199線的時速是給猴子看的嗎，居民無止無休的陳情抗議，難道警方強勢取締說說而已嗎，請尊重部落居民維護鄉村好山水好嗎！

對於飆車爭議，恆春警方強調，5月份起在該路段於假日編排員警前往執行測速舉發汽、機車超速違規行為，並規劃沿線派出所編排勤務在199縣易肇事路段執行定點守望，針對重型機車、汽車重大交通違規項目（酒駕、闖紅燈、逆向行駛及超速蛇行等），加強稽查取締，以杜絕大型重機、汽車飆速事件，目前已舉發超速行駛17件，為遏止該路段車輛飆速行為，將持續於假日期間執行測速汽、機車超速違規，也呼籲居民錄影拍攝檢舉，勿使用危及道路安全的作為。

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