他PO出超帥尾車片 卻被檢舉GG了

2019-05-24 13:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位34歲洪姓網友在臉書粉絲專頁PO上在大肚華山路甩尾的影片，而且影片相當專業，警方接獲民眾檢舉，通知洪姓車主到案說明，但洪姓車主否認影片上駕駛是他本人，但因為是車主，且又在臉書上PO影片，警方以未懸掛車牌及疑似違反公共安全移送。

大肚華山路因路寬及坡度陡，時常傳出有人飆車及青少年聚集，重型機車也喜歡前往壓線，居民常為噪音苦腦，最近傳出有人開車甩尾。

一位洪姓網友5月11日在臉書粉絲專業PO一段甩尾的影片，而且自稱地點在日本群馬縣，有民眾向警方檢舉，警方根據影片的內容，發現地點是在大肚山的華山路而日本。

影片中並無任何車輛，車輛在彎曲的山路上甩來甩去，拍地相當專業，還有空拍，最後一個鏡頭還隱隱約約看到駕駛者。

警方通知洪姓車主到案說明，洪姓車主承認車子自己的，但否認在大肚山華山路甩尾是他所為，車輛是借給他一名綽號叫「長腳」的朋友，影片是剪輯而成，車子也確曾出現在華山路，影片最後出現駕駛也是他，但不是在大肚華山路，但是他也忘記在那裡。

警方在12日晚上在華山路進行守望防制危險駕車時，發現洪姓車主開著影片中車輛出現華山路，雖未甩尾，但是並未掛車牌。

警方以洪姓車主未掛車牌，依據道路交通管理處罰條例移送，將處以3600至10800元，得吊銷牌照。雖然洪姓男子否認甩尾，但警方還是依違反公共安全移送。

警方表示，華山路坡度陡及多彎曲，已與交通局多次會勘，將要裝上道路中線防撞桿，保障行車安全。

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