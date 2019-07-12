加國法律允許酒駕？洋男唬爛被警打臉無血色

2019-07-12 09:10

〔記者劉慶侯／台北報導〕在台灣擔任英文補教老師的加拿大籍男子scott，日前被台北市警中山分局查獲涉嫌酒駕；自稱學過法律的他唬爛辯稱：「在加拿大喝酒就沒有關係！」結果當場被警打臉，指出刑責幾乎和台灣一樣，且「致人死亡者，最重則處以無期徒刑」。訊後被依法移送台北地檢署偵辦，無保飭回但限制出境出海。

警方表示，28歲的加國男子scott日前凌晨1時許左右，騎機車行經北市松江、長春路口時，遭長春路派出所設置的酒駕攔檢點攔查，警方聞到對方身上有濃厚酒味，經酒測後發現酒測值竟達0.3，隨即帶回派出所。

警訊中，scott供說，他來台當美語補習班老師，以前是在加拿大是學法律的。他說，他不知道台灣喝酒不能騎車，更離譜的說「在加拿大就沒有關係」。

警方聽了他荒唐的說法，索性打臉：「加拿大酒駕致死最重是無期徒刑。」並利用網路谷歌大神搜索出有關加拿大酒駕的相關罰責，讓這名自稱在加國學過法律的scott，當場啞口無言，臉上無光。

警方訊後依公共危險罪將scott移送台北地檢署偵辦，檢方訊後無保飭回，但嚴令要求不得出境、出海。

警方表示，加拿大法律針對酒駕初犯，處以1千元加幣並禁止駕駛12個月；第2次罰30天拘禁並禁止駕駛24個月；第3次罰120天拘禁並禁止駕駛36個月。

不過，在加國若酒駕致人受傷，最重刑度為10年有期徒刑；致人死亡者，最重則處以無期徒刑，也是相當嚴格。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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