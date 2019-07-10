酒駕失控撞2車引民眾圍觀 男竟當眾棄車跑去橋下躲...

2019-07-10 19:29

〔記者陳建志／台中報導〕酒駕7月1日起加重處罰，但台中市1名林姓男子沒在怕，8日傍晚6點多，酒後開車行經大里善化路時，失控撞上路邊的汽車和機車，巨大的聲響讓民眾以為發生氣爆，林男肇事後一度坐在車上，還試圖倒車，無視周遭有許多民眾圍觀，竟下車後棄車離開，一度還躲到附近的橋下，後來才返回現場，警方獲報到場酒測，林男酒測值竟高達1.26mg/l，民眾都覺得太誇張，訊後遭警方移送法辦。

這名林姓男子，8日傍晚6點多開車行經大里善化路往立仁橋方向，疑似酒精發作，失控往路邊偏移，撞上停在路邊1輛汽車，還將1輛機車撞飛，巨大的聲響讓附近民眾以為發生氣爆，趕緊走出家門察看，才知道發生車禍。

林男肇事後，一度坐在車上，還搖下車窗看了看試圖倒車，但車子卡住動彈不得，林男沒多久下車，不顧許多民眾圍觀，竟然棄車離開，一度還躲在附近橋下，但沒多久就返回現場。

警方獲報到場進行酒測，滿身酒味的林男酒測值竟高達1.26mg/l，目擊民眾都說，喝成這樣還開車實在太誇張，遭警方帶回警局偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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