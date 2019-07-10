酒駕再犯率高達兩成 強制治療可減一半

2019-07-10 19:50

〔記者吳政峰／台北報導〕戒癮專家、台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任黃名琪10日指出，酒駕再犯率高達兩成，但若經過戒癮治療可降至一成，可見得醫療介入對於預防酒駕有一定助益，若再搭配司法強制力的督促，相信能夠有效減少酒駕意外的悲劇發生案件量。

黃名琪鑽研酒癮防治長達23年，為此領域的實務界權威，2016年起與台北地檢署合作酒駕個案醫療導入計畫，至今年4月止已322人接受治療，均為檢察官命接受戒癮治療的酒駕者，其中226人完成治療，52人中途落跑；黃醫師指出，完成治療者，2年內再犯酒駕案件的比例約為10%，比未接受戒癮者再犯的比例2成少了一半，足見醫療導入確實有效。

黃名琪的研究指出，酒駕初犯者中，有54.96%為酒精使用疾患，高頻率酒駕（1個月2次酒駕行為以上）風險高5倍，35.7%則為酒癮患者；但酒駕再犯者中，則有高達三分之二為酒癮者。

而從酒駕的背景資料來看，男性佔了81.4%，女性為18.6%；低於40歲佔64%，高於40歲36%；學歷高中畢業以上者佔59.6%，以下者40.4%；每月喝不到一次者64.7%，超過一次者35.3%。

黃名琪認為，從統計上來看，戒癮治療確實發揮成效，治療方式原則上不會要求患者「滴酒不沾」，但要達到酒後不開車的目的；但若已有酒癮者，就會完全要求他禁酒；黃醫師也說，治療期間一年比半年有效，數據也證明配合治療的患者可降低酒駕發生的機率。

法務部長蔡清祥則說，目前的酒駕政策會朝刑事重罰與醫療介入兩個方向進行，意即透過嚴懲的方式恫嚇民眾勿挑戰酒駕，如果酒駕將會面臨重罰，而酒駕犯被抓到後，不再只有易科罰金或緩起訴就可了事，檢察官可視情況命其接受戒癮治療，透過醫療手段「斷根」，減少再犯率。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法