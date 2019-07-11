7/11 威力彩連38摃！今彩539頭獎1注 雙贏彩頭獎摃龜

2019-07-11 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃38期！今（11）日晚間開獎的威力彩108000055期頭獎依然沒有人中，頭獎獎金達9.3億元將累積到下期；第108000165期今彩539頭獎開出1注，由台北市士林區前港街50號的福興商行開出；第108000165期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000055期威力彩中獎號碼為「04、06、16、18、19、28，第2區：02」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共19注中獎，每注可得15萬元；肆獎共113注中獎，每注可得2萬元；伍獎共596注中獎，每注可得4000元；陸獎共4422注中獎，每注可得800元；柒獎共8193注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬5431注中獎，每注可得200元；玖獎共6萬1013注中獎，每注可得100元；普獎共10萬2429注中獎，每注可得100元。

第108000055期38樂合彩中獎號碼為「04、06、16、18、19、28」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共74注中獎，每注可得5750元；二合共1883注中獎，每注可得750元。

第108000165期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、08、11、14、15、16、17、21」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共190注中獎，每注可得500元；肆獎共2382注中獎，每注可得100元。

第108000165期今彩539中獎號碼為「15、25、26、28、39」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共157注中獎，每注可得2萬元；參獎共5450注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1810注中獎，每注可得50元。

第108000165期39樂合彩中獎號碼為「15、25、26、28、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共206注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8985注中獎，每注可得1125元。

第108000165期3星彩中獎號碼為「285」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000165期4星彩中獎號碼為「6016」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「 台灣彩券網站 」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法