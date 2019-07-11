台灣首位！刑事局女警官榮獲國際女警協會2019年傑出表現獎

2019-07-11 14:02

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局國際科偵查員曾馨儀榮獲國際女警協會（International Association of Women Police，IAWP）「傑出表現獎」（Excellence in performance），而IAWP的年度表揚獎，獎項區分為9項類別，每項類別僅1名得獎人，獲獎者計有迦納、加拿大、英國、孟加拉及台灣等5國家執法女警，曾員為台灣首位獲得此一獎項的執法人員，顯示我警察人員優異表現已備受國際肯定。

刑事局表示，IAWP致力在強化、聯合、提升女性在警界之能量，讓女性與生俱來之溫暖女力展現在執法層面，伸張正義並維護人民安全，成為真正的「人民褓姆」。該獎項區分為9項類別，分別為年度模範警察獎、領導統御獎、傑出表現獎、年度文職人員獎、冒險犯難獎、女力培育訓練獎、社群服務獎、防治針對婦女之暴力獎及促進警政兩性平權獎。

曾員因其在打擊跨國犯罪上的傑出表現，如與歐洲刑警組織Europol合作破獲羅馬尼亞電詐案、與澳洲聯邦警察合作緝捕東南亞毒販及與泰國皇家警察共同破獲詐欺車手案等，故在全球眾多競爭者中嶄露頭角，榮獲IAWP「傑出表現獎」的殊榮，該協會已將得獎名單、所屬國家及機關公布在該協會官網首頁及社群軟體Twitter上。

刑事局表示，曾員為警大第76期畢業，當初她高雄女中畢業原已推甄上政大企管系，但因家計考量，決定就讀警大外事科，103年從北市警局調任至刑事局國際科服務，於服務期間，曾員學習各種偵查技巧，前年6月，也前往法國黑豹特勤隊受訓，成為該特勤隊唯一的女性。

曾馨儀說，5年前從外事轉任刑事，從蒐證、製作筆錄開始摸索，一切從零開始，初期很順利地經由其他國家警察聯絡官的協助，與外國警方取得聯繫、共同合作，赴歐洲刑警組織參加專案會議、交換情資，破獲國內首件羅馬尼亞偽卡集團，也因積蒐集完整事證，更讓羅馬尼亞警方據以循線瓦解上游製作側錄器的犯罪集團。

但台灣在國際上的特殊處境，卻讓原本願意邀請我們參加東南亞工作坊的歐洲刑警組織取消了邀請，但這些困境並不會阻礙我們想與世界各國共同打擊犯罪的信念與決心。這次獲獎，因為有無數前輩的積累與努力，以及刑事局給我的養分及平台，讓國際社會肯定我們在溝通、協調上的軟實力，並讓女性從事刑事工作的韌性與毅力得以被看見。

今年9月23日，曾員將於IAWP美國阿拉斯加年會上與其他得獎者一同上台接受表揚。為此曾員昨天已於刑事局週報時接受局長黃明昭表揚，獲頒「好警茶」，表彰曾員對提升我國警察正面形象有具體貢獻。

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