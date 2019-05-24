26歲正妹女警遭撞骨折 分局長火速探望

［記者黃旭磊／高雄報導］苓雅警分局26歲女警遭機車撞傷，分局長火速到醫院慰問、鼓勵。
凱旋所王姓女警今天凌晨2點20分許，騎警車行經四維路與林森路口，遭張姓汽車駕駛（33歲）從西向東右轉撞傷，雙方都未酒駕，王女倒地被機車壓住左腳踝，送醫查出骨折，分局長李謀旺火速前往阮綜合醫院探視，所幸沒有生命危險。
警方調查指出，女警事發前執行快打部隊勤務，凌晨天暗，張男疑似轉彎車未禮讓直行車釀禍，並未蓄意衝撞警方，呼籲民眾行經交岔路口需注意來車，確保自身安全。
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［記者黃旭磊／高雄報導］苓雅警分局26歲女警遭機車撞傷，分局長火速到醫院慰問、鼓勵。
凱旋所王姓女警今天凌晨2點20分許，騎警車行經四維路與林森路口，遭張姓汽車駕駛（33歲）從西向東右轉撞傷，雙方都未酒駕，王女倒地被機車壓住左腳踝，送醫查出骨折，分局長李謀旺火速前往阮綜合醫院探視，所幸沒有生命危險。
警方調查指出，女警事發前執行快打部隊勤務，凌晨天暗，張男疑似轉彎車未禮讓直行車釀禍，並未蓄意衝撞警方，呼籲民眾行經交岔路口需注意來車，確保自身安全。