外籍女學生攀懸崖邊僵持 警消烈日陪站整整1天

2019-07-11 10:27

［記者王峻祺／花蓮報導］台北1名外籍女學生，昨早近6時35分攀附在蘇花公路懸崖邊，險象環生，警消獲報後趕到現場設法救援，但女子情緒激動、答非所問，不願接受救援，還作勢往下走，在烈日下與救難人員僵持超過1天，直至今凌晨1時才被救起送醫，落幕消息一傳出，讓許多民眾大呼「警消人員辛苦了！」

警方表示，新城警分局和平派出所警員葉展良、秋懷恩接獲民眾報稱，昨早在台9線164公里處公路下方懸崖，有名外籍女子靠在懸崖處，警消到場發現，女子疑似精神狀況不佳、口中不斷碎念，緊急派通譯溝通，但女子答非所問，警消人員只好積極設法救援。

花蓮縣消防局表示，女子堅持不願救援人員接近，並以動作威脅，如採積極作為恐激怒該女子做出更危險動作，只好滿足食物及水的需求，希望安撫情緒後再以安全方式帶上路面。

隨著僵持時間拉長，救援人員得知外籍女子來自聖克里斯多福及尼維斯，即刻通知她在台的母親、學校老師趕到現場，與女學生溫情勸導，警消更在烈日下陪同站了整整一天。

直至昨晚約11時許，女學生心防終被突破，同意老師接近，老師還繫上安全繩走下斷崖處與女學生溝通，但在近12時，女學生突然大發脾氣並吼叫，老師趕緊被撤回，原本站在坡度約7、80度懸崖上的女學生，距離下方沙灘垂直高度約50公尺，發脾氣後更起身往下走，不料失足摔在沙灘上。

救援人員發現後，趕緊垂降到沙灘上，發現女子頭、腳撞傷、背部疼痛，幸好生命徵象穩定，約在今晨1時將她救起，並在家人及大使館人員陪同下至國軍805醫院就醫。

外籍女學生僵持18小時終落幕的消息在今早傳出後，引來民眾關注，大呼「警消及岸巡人員辛苦了！」但有資深救難人員建議，對於類似案件救助，若不展開第一步接觸談判，就無法進入接觸救援的作為，時間一拖長只會更麻煩，甚至導至社會性的連鎖效應。

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