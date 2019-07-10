車上拉下女友 踹斷她16根肋骨 依傷害起訴

2019-07-10 23:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣張姓女子與范姓男友長期感情不睦，因而求去，范男心有不甘，竟於張女開車離開他家時，將張女從車上駕駛座硬生生拖下地面，瘋狂踹其胸腹，張女當場被踹斷16根肋骨，送醫時已奄奄一息，醫師甚至發出病危通知，儘管警方依殺人未遂罪嫌移送范男，然而檢方認為張男沒有致張女於死的意圖，最終仍僅依傷害罪嫌起訴。

檢警調查，范男與張女原為男女朋友，因故感情不睦，去年11月29日下午4點多張女駕車要離開范男位於新竹縣寶山鄉住處，范男見狀，竟將張女自車上拉下，連續以腳踹胸、腹部，致張女雙側胸部鈍挫傷併氣血胸、左側第三至第八肋骨骨折、右側第一至第十肋骨骨折、右側鎖骨骨折、左眉撕裂傷、雙上臂及後背挫傷、右肩雙膝擦挫傷，送醫到院時，因病情嚴重，醫師一度對張女發出病危通知。

張女指控，當時范男還拿鋤頭欲攻擊她，對此范男僅坦承以腳踹張女十幾下後即自行停止，並未持鋤頭。

現場目擊證人則說，當時跑過去看發生什麼事，只看到張女倒在轉角牆邊，范男站在旁邊叫囂，沒有看到范男手上有拿東西。而處理員警也說，到場時看到張女倒在地上，范男站著喘氣，沒有看到范男有拿工具，檢方認為范男在警方抵達現場前，已終止攻擊張女的舉動，認為其主觀上應無致張女於死的犯意。

檢方調查，張女當天被送往新竹國泰綜合醫院急救，雖經院方發出病危通知單，然經緊急安置兩側胸管，穩定病情後轉院，生命徵象尚稱穩定，足認所受傷勢並無致死之虞，自難認范男所為已構成殺人未遂罪，因此儘管警方依殺人未遂罪嫌移送范嫌，檢方最後仍依傷害罪嫌起訴。

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