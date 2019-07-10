未發覺子宮外孕害命 新竹婦科醫師確定要入獄

2019-07-10 11:45

〔記者張文川／台北報導〕新竹市婦產科醫師蘇繼鴻，9年前替懷孕7週、有頭暈症狀的34歲鄭姓婦人看診，蘇未檢查出是子宮外孕，以為是骨盆腔發炎而只給她口服抗生素；鄭婦返家服藥後嘔吐，隔天送醫，術後15天不治。法院歷審曾讓蘇男賠錢緩刑，但最高法院今考量他沒有悔悟、未取得死者家屬原諒，自為改判1年4月定讞，必須入獄。

判決指出，2010年11月9日鄭婦因暈眩、下腹部劇痛，至其診所求診，蘇繼鴻以超音波檢查後，雖懷疑她有子宮外孕，但只開藥給她，叮囑她返家休息多喝水補充水分，鄭婦在家服藥後仍持續嘔吐，腹痛幾近休克。

鄭婦當晚由家人陪同再次至診所，因體力不濟無法自行下車走到診所，蘇繼鴻直接上車幫她施打止吐針，要她回家休息，未採取必要的檢查，也未安排轉診大醫院。

隔天凌晨，鄭女昏厥被送往台大醫院新竹分院急診，經15天搶救治療，仍在同月24日中午因腦部缺氧合併多重器官衰竭死亡。

一審將蘇男判刑2年，二審維持刑度但給予他緩刑2年、須賠償死者家屬300萬元；高院更一審提高賠償金額為480萬元，仍給予蘇男緩刑5年；但高院更二審認定蘇男沒有悔悟、未與死者家屬達成和解獲取諒解，改判刑1年半，不予緩刑。

案經上訴，最高法院考量刑法業務過失致死罪已有修法，比較新舊法後，撤銷原判決，自為判決改判1年4月，仍不緩刑，全案定讞，蘇男須入獄服刑。

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