作品遭搬離不還 知名聾啞雕塑家狀告經紀人

2019-07-10 11:26

〔記者溫于德／台北報導〕知名聾啞雕塑家林良材與楊姓經紀人簽約後，楊在台北舉辦林的個人作品展；但林後來指控楊未經同意，擅將作品搬離且下落不明，提起民事告訴要求返還；楊抗辯具「留置權」等語，否認需返還。台北地院審理後拒絕採信楊的辯詞，判應返還藝術品，可上訴。

林男提告指出，2016年5月15日與楊男簽署經紀合約，約定由楊擔任藝術經紀人；楊隔年5月底至6月間在北市信義區寶麗廣場舉辦「看見聲音_ 林良材70週年回顧展」，展出林的37件雕塑及7件油畫作品；然而，楊事後卻自行搬離藝術品不還，雖經多次傳LINE聯絡，楊仍置之不理，基於違反履約誠信，提告請求返還藝術品。

楊男辯稱，該展覽結束後，仍需進行拍攝紀錄片、舉辦亞洲巡迴展等後，因此依雙方當初所簽合約，有權占有47件藝術品；此外，為了宣傳該展覽，已先行墊付運費、展場佈置費、人事管銷費等共52萬餘元，得請求林償還，且該債權又與該批藝術品有牽連關係，依民法相關規定具留置權，林不得請求返還。

法院審理後認為，依雙方所簽合約文義解釋可知，林男僅授權楊男處理作品讓與、經銷、代理等事宜，且在推廣作品目的下，楊得以林的經紀人名義利用藝術品，無從得出楊可未經同意任意占用林的作品。

此外，在林妻詢問作品去向時，楊男並未提及占有作品目的為何，更未具體說明占有作品準備從事何種推廣事宜，反而提出先修改合約內容等，既然未經林的同意，也非基於執行合約目的，楊在展覽結束並無權限占有藝術品，自然屬於無權占有。

至於楊男抗辯因墊付相關費用且與藝術品有關，才在展覽結束後占有藝術品，但法院認為，墊付相關費用與展覽結束後占有作品無關，因此不具留置權，最終判楊應返還藝術品。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法