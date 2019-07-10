恆春西門「刺客」抓到了！還給遊客平安古城

2019-07-10 09:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春熱門觀光景點西門古城廣場，8日下午發生一起不明男子持刀刺傷老翁案件，現場一度傳出是「隨機傷人」，引發當地業者及遊客擔憂，恆春警方循線逮捕一名李姓犯嫌，偵訊後確認是因口角暴怒傷人，今天將李嫌法辦後正式宣佈破案，希望還給當地安全的旅遊環境。

這起傷人事件發生時，一名60歲尤姓長者因些微口角，遭一名精神不穩男子持美工刀攻擊受傷，周邊民眾一度都表示不認識兇嫌，也不知道其傷人動機，加上嫌犯逃逸無蹤，現場圍起長長封鎖線，引發當地不少緊張氣氛。

恆春警方指出，案發後，便將兇嫌特徵通報各警力進行盤查，並釐清嫌犯當日上午於案發現場與另名男子因細故發生口角糾紛後離去，中午時又返回案發地與該男子發生爭執，尤姓被害人見兇嫌欲毆打該男子而出面阻擋，才遭嫌犯持美工刀劃傷左手。

警方全力追查下，當晚便在案發附近的中正路上，發現李姓嫌犯符合通報之兇嫌特徵，身上仍持有行兇時之美工刀，身體、衣服等處露有血跡等犯罪痕跡，顯為可疑犯罪人，後經被害人指證為嫌犯，警方將其以準現行犯逮捕，偵訊後以傷害罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局長陳鴻忠表示，恆春半島暑假旅遊人口眾多，雖然釐清飛隨機傷人，仍佈下警網搜捕，順利在當晚五小時內將兇嫌逮捕歸案，呼籲民眾如發現持凶器或陌生可疑人士，儘快向警方通報共同維護治安。

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