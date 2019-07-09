雙煞深夜尋仇開槍 警兩日內火速破案

2019-07-09 20:57

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市深夜驚傳槍響！上週六凌晨3點多，36歲的楊姓男子，與友人在基隆路一段飲酒聚餐時，將車子停在附近，竟遭到40歲蔡姓男子朝車持槍連開三槍後逃逸；警方連日偵辦，昨晚逮到蔡男及其友人黃男，並起獲改造手槍、子彈及少量安毒，蔡表示是尋仇但找錯人，警方訊後依槍砲彈藥管制條例及毒品罪嫌將蔡、黃移送法辦。

據了解，楊男為某服飾品零售公司老闆，上週六與公司同事聚餐，將自己的白色賓士車停在基隆路一段路邊停車格，凌晨4點餐敘後與友人回到車上，卻驚見愛車左後輪胎、保險桿以及左前車門，各遭人開了一槍，傻眼下報警處理，警方馬上趕到現場處理。

警方調查，發現是兩名男子開著一台銀色賓士車，到該處後下車連開三槍，並立即逃逸，整個作案過程不到一分鐘；警方憑著車牌，並調閱監視器，查出蔡黃兩人住在桃園市區租屋處，於是向警方申請拘票，到租屋處將兩人帶回，並在租屋處取出改造槍枝一把、一包2.66公克的安非它命。

兩人到案後供稱，是與一名陳姓男子結仇，從友人那邊獲訊得知陳男當天將車停在該處，才前去開槍示警，卻誤開到楊男的車，但兩人對於結仇實際內容，以及槍枝來源都交代不清，警方對於兩人證詞保持存疑，將持續釐清，並於晚間將兩人移送地檢署持續偵辦。

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