司法院民調 滿意司改僅2成7、多數人持負面觀感

2019-07-08 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕司法改革是全民重視的議題之一，司法院今公佈本年度（2019年）「司法輿情現況調查」結果，結果顯示，有3成8民眾信任法官，以年齡層而言，20至29歲間信任法官比率達6成6，不過，僅有2成7民眾對於政府當前司法改革成效表示滿意，持負面觀感者仍占多數。

司法院指出，此次調查共分三大類，首先，是近4成受訪者表示信任法官，相信法官可以公平公正審理、判決案件。調查結果顯示，對法官表示信任的比率為38.4%，其中20至29歲及教育程度為大專以上民眾，信任比率各達66.8％、48.3％。整體來說，認為法官判決是公正的比率31.4％，其中20至29歲及教育程度為研究所以上民眾，則超過5成（56.7％、50.2％）認為法官判決是公正的。

若進一步詢問受訪者，「過去一年」法官可以公平公正審理、判決案件的相信程度，表示相信比率則提升至38.6％，較長期觀感之31.4％，增加7.2個百分點。

此外，27％民眾對於政府當前司法改革成效表示滿意，抱持負面觀感之民眾仍占多數，司法院對此表示仍需加強司法改革，建構更值得民眾信賴的司法。

其次，調查結果指出，關注司法改革的民眾明顯擴增，已接近5成。結果指出，近半數民眾表示會主動關注司法改革（49.3％）及司法案件審理（49.8％）的消息或資訊，較上年各增加15.5、10.0個百分點以上，顯見民眾日益關注司法相關訊息，對司法改革抱持相當程度的期待。

受訪者中，44.1％表示聽過「國民參與刑事審判」、34.9％聽過「落實法官監督和淘汰」，其餘政策聽過比率不及三成；司法院指出將加強宣導，加深民眾對司法政策印象。

最後，調查指出，受訪民眾高度認同司法院推行的各項司法改革宣導措施。結果指出，受訪者對司法院推行的「設計多元的圖片及影音」、「官方法律教材範本」、「舉辦司法影展」及「成立『Line』官方帳號」等措施宣導司法訊息，民眾多給予高度認同，依序分別有92.5％、88.4％、87.3％、78.4％表示贊成。對此結果，司法院表示，未來將透過更多元且豐富的宣導活動，拉近司法與民眾之距離。

司法院為瞭解民眾對於司法現況的反應以及司法改革政策推行的看法，2018年起開始辦理「司法輿情現況調查」，今年是第2次辦理。今年調查是委託循證民調有限公司採電話訪問方式進行，調查期間為5月8日至5月14日。成功訪問1,208位臺灣地區20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

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