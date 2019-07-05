7/5 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-07-05 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月5日）開獎的第108000061期大樂透、第108000160期雙贏彩及第108000160期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000061期大樂透中獎號碼為「11、17、32、33、38、46，特別號：15」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得259萬3043元；參獎共38注中獎，每注可得7萬3487元；肆獎共102注中獎，每注可得1萬7599元；伍獎共2158注中獎，每注可得2000元；陸獎共2931注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬886注中獎，每注可得400元；普獎共4萬1146注中獎，每注可得400元。

第108000061期49樂合彩中獎號碼為「11、17、32、33、38、46」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共68注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2540注中獎，每注可得1250元。

第108000160期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、08、10、14、16、17、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共290注中獎，每注可得500元；肆獎共2438注中獎，每注可得100元。

第108000160期今彩539中獎號碼為「01、11、33、38、39」，頭獎摃龜；貳獎共236注中獎，每注可得2萬元；參獎共5593注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4116注中獎，每注可得50元。

第108000160期39樂合彩中獎號碼為「01、11、33、38、39」，四合12注中獎，可得21萬2500元；三合共409注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7379注中獎，每注可得1125元。

第108000160期3星彩中獎號碼為「088」，正彩共46注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000160期4星彩中獎號碼為「1284」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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