師鐸獎退休女老師命案 改判免死理由曝光

高雄高分院外觀。（記者鮑建信攝）

2024/05/07 10:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市師鐸獎退休女老師命案，兇嫌劉志明被依強盜殺人罪，接連5度判處死刑，高等法院高雄分院上午更4審宣判，認為他並未搶奪被害人現金，並有更生改善可能性，因此改判無期徒刑。

據了解，2014年12月3日，劉男因女友提分手感情受挫，酒後騎機車帶著鐵鎚要去找女友理論，駛經高雄左營區的哈囉市場，見到素不相識的退休女教師正在路邊打開轎車，臨時起意欲強盜她的汽車來代步，涉嫌用鐵鎚重擊她頭部，大量出血死亡，還性侵得逞後搶走內有2000元的皮包騎車逃逸。

請繼續往下閱讀...

高雄地院依妨害性自主罪和強盜殺人罪，分別判處十年有期徒刑和死刑，劉嫌性侵部分並未上訴而定讞，隨即入監服刑，至於死刑部分依法上訴，接連被高雄高分院四度判處死刑後，經上訴最高法院被撤銷發回。

不過，被害人家屬多次出庭應訊，曾要求法官判處劉嫌極刑，蒞庭檢察官也認為他惡性重大，罪無可赦，有與世隔離之必要。

更4審合議庭審酌劉嫌未搶走2000元現金，其是隨機、偶發性犯案，而非計畫性為之，不符合公政公約第6條第2項所定「情節最重大之罪」，另據醫院鑑定報告，尚不能完全排除他具有更生改善可能性，並考量他有悔意，改處無期徒刑，褫奪公權終身，需執行至少25年始能假釋出獄，因此從輕發落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法