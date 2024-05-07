為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

師鐸獎退休女老師命案 改判免死理由曝光

高雄高分院外觀。（記者鮑建信攝）

高雄高分院外觀。（記者鮑建信攝）

2024/05/07 10:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市師鐸獎退休女老師命案，兇嫌劉志明被依強盜殺人罪，接連5度判處死刑，高等法院高雄分院上午更4審宣判，認為他並未搶奪被害人現金，並有更生改善可能性，因此改判無期徒刑。

據了解，2014年12月3日，劉男因女友提分手感情受挫，酒後騎機車帶著鐵鎚要去找女友理論，駛經高雄左營區的哈囉市場，見到素不相識的退休女教師正在路邊打開轎車，臨時起意欲強盜她的汽車來代步，涉嫌用鐵鎚重擊她頭部，大量出血死亡，還性侵得逞後搶走內有2000元的皮包騎車逃逸。

高雄地院依妨害性自主罪和強盜殺人罪，分別判處十年有期徒刑和死刑，劉嫌性侵部分並未上訴而定讞，隨即入監服刑，至於死刑部分依法上訴，接連被高雄高分院四度判處死刑後，經上訴最高法院被撤銷發回。

不過，被害人家屬多次出庭應訊，曾要求法官判處劉嫌極刑，蒞庭檢察官也認為他惡性重大，罪無可赦，有與世隔離之必要。

更4審合議庭審酌劉嫌未搶走2000元現金，其是隨機、偶發性犯案，而非計畫性為之，不符合公政公約第6條第2項所定「情節最重大之罪」，另據醫院鑑定報告，尚不能完全排除他具有更生改善可能性，並考量他有悔意，改處無期徒刑，褫奪公權終身，需執行至少25年始能假釋出獄，因此從輕發落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
悚！美籍女科學家希臘遇害 警：不確定被性侵時她是否活著
2019/07/17 16:19

悚！美籍女科學家希臘遇害 警：不確定被性侵時她是否活著
澳洲正妹遭蹂躪慘死 當局對印度裔嫌犯祭出2085萬元懸賞
2022/11/12 11:31

澳洲正妹遭蹂躪慘死 當局對印度裔嫌犯祭出2085萬元懸賞

經濟部與高市府攜手推動大林蒲遷村
梁思惠版「男友偷拍」照爆紅 網友紛紛效法
2017/03/05 15:37

梁思惠版「男友偷拍」照爆紅 網友紛紛效法
師鐸獎退休女老師命案 五度判死後改處無期
2024/05/07 09:31

師鐸獎退休女老師命案 五度判死後改處無期

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
校長性侵獲輕判 7歲姪女：他不知我不舒服
2017/03/29 06:58

校長性侵獲輕判 7歲姪女：他不知我不舒服
當酒女曝光惹殺機？ 程宇指控梁思惠懷恨策劃殺女模
2017/03/04 20:12

當酒女曝光惹殺機？ 程宇指控梁思惠懷恨策劃殺女模
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播