有難一起擔 中獎自己享？ 美國男中24億彩券想獨吞 法院判分老婆一半

2019-06-23 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州一名男子在和妻子辦理離婚手續時，意外中了彩券獎金8千萬美元（約台幣24億元），法院宣判，男子須與妻子平分獎金，原因是過去妻子曾共同分攤男子生意上的虧損，因此「有難同當，有福也須共享」，判男子應與妻子平分彩券獎金。

綜合外媒報導，美國男子澤拉斯科（Richard Zelasko）和妻子瑪麗（Mary Elizabeth Zelasko）2004年結婚，育有3個孩子。他們在2011年訴請離婚，但直到2018年才完成離婚手續。澤拉斯科的彩券是在2013年購得的，沒想到意外中了大獎，扣掉稅款後可得到3887萬美元（約新台幣11.7億元）的獎金。

澤拉斯科購買彩券時，已經和瑪麗分居，包括孩子的贍養費、監護權都仍在處理中。澤拉斯科認為是自己運氣好，所以才中獎，況且兩人已經離婚，所以他認為自己不需要把獎金分給瑪麗。

仲裁人認為，中獎獎金是夫妻婚後財產的一部分，包括分居期間取得的財產。仲裁人表示，中獎彩券應該不是澤拉斯科在婚姻期間購買的唯一一張彩券，並且當這對夫妻還沒有離婚時，瑪麗上班的收入是澤拉斯科經營T恤店收入的3倍，仲裁人認為既然兩人共同承擔損失，也該共同承擔獎金。

不過，2014年仲裁人過世，澤拉斯科上訴要求法院撤銷這個決定，認為仲裁人偏袒瑪麗，且對方既然已經過世，他的決定也就不具有法律效力。但澤拉斯科的上訴被法院駁回了，法院認為仲裁結果沒有需要更改的錯誤。

澤拉斯科的律師表示，澤拉斯科可以繼續提出上訴，也會考慮他的想法，但律師也坦言：「推翻仲裁結果非常困難。」

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