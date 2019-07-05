沒收到生日禮物 壽星設局痛毆友人逼簽本票

2019-07-05 12:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕王姓男子不滿譚姓友人當眾承諾要送他價值3萬元的機車改裝品，當作他19歲的生日禮物，但他生日都過了卻遲未收到禮物，設局夥同李、王姓少年，恫嚇毆打譚男追討生日禮物，還強逼譚男簽立3萬元本票，審理時雙方達成和解，譚男不願追究，新北地院今依剝奪行動自由罪判王男徒刑8月、緩刑3年，另得服義務勞務120小時，可上訴。李、王少則移交少年法庭審理。

判決指出，去年7月底，譚男在早餐店向王男及王少表示，打算送含勁戰大燈、拉桿、卡鉗、碟盤等價值3萬元的機車改裝品，當作王男19歲的生日禮物，但王男遲至生日過後仍未收到禮物，覺得被耍。

去年8月1日下午7時許，王男找來兩名女性友人設局，邀約譚男出遊，未料譚男一現身，出現的卻是李少、王少，李少持安全帽毆打譚男頭部，王男、王少則對譚男拳打腳踢，向譚男追討生日禮物，李少並恫嚇：「不上車的話，公園另一頭還有人等你，看你是要死或要活」，譚男被迫與王男等人到李少板橋住處。

到了李少住處後，王男等3人持續痛毆譚男，李少並持BB槍強迫譚男重複跪下、趴下等動作，並恫稱：「你再亂動我就開槍」等語，還對譚男噴灑辣椒水，逼譚男交出身上的1千元現金手機及機車鑰匙，後來李少堂兄出面協調，王男等3人要求譚男簽立和解書及面額1 萬元的本票3 張，才將手機與機車鑰匙歸還給譚男讓他離開，譚男獲釋後馬上報警處理。

審理時，王男坦承犯行，與譚男達成和解，法官考量王男無前科，譚男也表示願原諒王男，因此予以緩刑。

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