違法鄉民正義！網友號召虐嬰保母家丟雞蛋 警法辦10多人

2019-07-02 12:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中1歲女嬰疑受虐腦部重創昏迷，網友不滿郭姓保母疑似虐嬰，上月23日9點多，開直播號召民眾包圍保母租屋處，聚集超過2、300位民眾，要求保母出面說明，警方雖告知保母已不住在這裡，群眾仍不願散去，和警方爆發數波衝突，並出現丟雞蛋、灑冥紙等脫序行為，直到警方以辣椒水壓制，並出動鎮暴警察，群眾才在凌晨1點多散去，因脫序行為引發社會關注，警方經多日蒐證，今天陸續通知10多人到案說明，將依違反社會秩序維護法、妨害公務從嚴究責。

台中一名1歲女嬰，由母親託給郭姓新手保母照顧，不料上月21日上午郭女要幫女嬰洗澡時，發現女嬰叫不醒，立刻送醫急救，檢查後發現有4分之3的腦部受損，右腦也是缺氧狀態，醫生檢查發現是「受虐性頭部創傷」昏迷。

民眾得知後，上月23日晚間9點，劉姓直播主前往郭姓保母在台中太平旱溪東路的租屋處外面直播，並號召民眾到場，要求郭姓保母出面說明，社區人員雖告知保母已經沒有住在這裡，群眾仍不願散去，且民眾越聚越多。

太平分局警方到場維持秩序，並出面說明，表示相關的證據、供詞都已經做完，並已經依法蒐集證據函送檢方偵辦，現場民眾仍不接受，要求「申請拘票、羈押」，民眾並大喊：「保母出來」，且和警方發生推擠，並有人表示要衝進社區，且朝社區大門丟雞蛋，造成多名員警遭蛋洗，還有人徹夜放煙火、騎機車呼嘯鼓譟，直到隔天凌晨1點多，保四總隊40名支援的鎮暴警察全副武裝到場才結束長達4個多小時的脫序行為。

群眾的脫序行為，不但影響社區和附近民眾安寧，也挑戰警方公權力，太平分局警方經多日蒐證，今天展開約談行動，陸續通知10多人到案說明，因脫序群眾對警方叫囂、推擠，且涉嫌丟雞蛋、灑冥紙等行為，涉嫌妨害安寧秩序，警方將依刑法妨害公務，以及違反社會秩序維護法究責，可裁罰6仟元到3萬元罰鍰。

太平分局警方今天表示，本案已由檢察官指揮偵辦，並依據蒐證事證，對涉案份子持續傳喚，依法究辦。

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