彰化按摩院案又一貪警免職 退休金飛了！

2019-07-01 23:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化和美按摩院插乾股案情往上延燒，繼6月27日大霞派出所劉姓巡佐被收押後，今天和美警分局一組負責取締特定行業的金姓員警也被收押，同一分局短短5天內就有2名警員被收押，金員從警28年，劉員從警25年，兩人雙雙被免職，同時跟300萬元退休金說「再見」！

今天被收押免職的金姓員警，2001年調到和美警分局三組，2015年調到一組，負責取締特定行業不法業務，從警28年當中，就有18年在和美工作，可說是和美資深警員；而先前被收押、免職的劉姓巡佐，則是從警25年，2014年因為升任巡佐調到和美警分局，先前在塗厝派出所服務，近1、2年調到大霞所，和美警分局爆發大霞派出所劉姓巡佐涉嫌按摩院插乾股之後，警方進行清查時，就把負責理容院等相關業務的一組金姓員警先行調到四組，先暫離原先的業務，今天彰化地檢署裁定收押後，縣警局也隨後祭出兩大過免職的最嚴厲處分。

這起和美泰式按摩院插乾股案爆發後，先是派出所劉員被收押，如今和美警分局一組承辦理容院業務的金員也被收押，短短時間內2名警員都被收押並遭免職，重挫和美警界士氣。

但也有警界基層認為，害群之馬就應該揪出來，不能讓1、2個貪警，賠上眾多警察認真守法的形象，尤其，這2名警察都很資深，應該做好榜樣才對，如今免職還沒有退休金，實在是想不開！

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