獨家》前北院發言人、「博士法官」升任連江地院院長
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曾任台北地院行政庭長兼發言人的高等法院法官廖建瑜將升任連江地院院長。（資料照，記者溫于德攝）

曾任台北地院行政庭長兼發言人的高等法院法官廖建瑜將升任連江地院院長。（資料照，記者溫于德攝）

2019-07-01 23:57

〔記者楊國文／台北報導〕曾任台北地院行政庭長兼發言人的高等法院法官廖建瑜，獲司法院長許宗力拔擢，將升任連江地院院長，而承審過前總統馬英九洩密案、陳水扁國務機要費案的高院法官潘翠雪，則確定升任高院庭長，此人事案將於2日的司院人審會核定通過。

其他重要人事案，包括宜蘭地院院長李麗玲調任基隆地院院長，而李麗玲的遺缺，則由現任金門地院院長林春長接任。

司法院此波法官人事異動共131人，將統一於8月28日報到。其中，唯一新派的院長，是高院擁有成功大學法學博士學位的「博士法官」廖建瑜升任連江地院院長。

廖建瑜是司法官學院第37期結業，歷任高雄地院庭長、高雄高分院辦事法官、北院行政庭長等職。廖在高雄地院審理高雄盧姓女建商遭友人歐陽榕綁架勒贖，撕票分屍案，將歐陽榕判處死刑，最後獲最高法院支持判處死刑定讞；廖目前是高院更一審審理湯景華縱火害死六條人命的受命法官，將審結此案後才上任。

巧合的是，廖建瑜的胞兄、台東地院庭長廖建彥，此波人事異動升任為高雄高等行政法院法官。

高院法官潘翠雪，是司法官學院33期結業，是少數同時審理過兩位前總統的法官，其辦案品質以精細著稱；高院法官獲調升庭長者，除潘翠雪外，還有劉方慈、翁昭蓉、陳雅玲、徐福晉、陶亞琴、宋松璟、蕭胤瑮。＃

  • 潘翠雪（左二）確定升任高院庭長。（資料照，記者楊國文攝）

    潘翠雪（左二）確定升任高院庭長。（資料照，記者楊國文攝）

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