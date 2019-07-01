獨家》前北院發言人、「博士法官」升任連江地院院長

2019-07-01 23:57

〔記者楊國文／台北報導〕曾任台北地院行政庭長兼發言人的高等法院法官廖建瑜，獲司法院長許宗力拔擢，將升任連江地院院長，而承審過前總統馬英九洩密案、陳水扁國務機要費案的高院法官潘翠雪，則確定升任高院庭長，此人事案將於2日的司院人審會核定通過。

其他重要人事案，包括宜蘭地院院長李麗玲調任基隆地院院長，而李麗玲的遺缺，則由現任金門地院院長林春長接任。

司法院此波法官人事異動共131人，將統一於8月28日報到。其中，唯一新派的院長，是高院擁有成功大學法學博士學位的「博士法官」廖建瑜升任連江地院院長。

廖建瑜是司法官學院第37期結業，歷任高雄地院庭長、高雄高分院辦事法官、北院行政庭長等職。廖在高雄地院審理高雄盧姓女建商遭友人歐陽榕綁架勒贖，撕票分屍案，將歐陽榕判處死刑，最後獲最高法院支持判處死刑定讞；廖目前是高院更一審審理湯景華縱火害死六條人命的受命法官，將審結此案後才上任。

巧合的是，廖建瑜的胞兄、台東地院庭長廖建彥，此波人事異動升任為高雄高等行政法院法官。

高院法官潘翠雪，是司法官學院33期結業，是少數同時審理過兩位前總統的法官，其辦案品質以精細著稱；高院法官獲調升庭長者，除潘翠雪外，還有劉方慈、翁昭蓉、陳雅玲、徐福晉、陶亞琴、宋松璟、蕭胤瑮。＃

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