北市警中階警官人事調整 72人異動

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局基於人員退休、外調職缺，今日決定調整派補警察局秘書、各分局副分局長、技正、組長、警備隊隊長、中隊長、派出所長等職務計72人，統一於6月20日（星期四）離到職。
調動人員名單為：1、程紹頤市警局督察室秘書。2、陳少旭大安副分局長。3、林玉治信義副分局長。4、陳國座中正第二副分局長。5、呂政國市警局資訊室技正。6、吳鈞裕內湖分局行政 組長。7、洪明賢內湖分局交通組長。8、蔡玉墩士林分局民防組長。9、徐明發 士林分局行政組長。10、陳秀華信義分局勤務指揮中心主任。11、柯立福中正第一分局勤務指揮中心主任。12、吳立傑後勤科庶務股長。13、宋俊良市警局保防科保防股長。14、蔡岳良 市警局保安科警備股長。
15、顏三隆文山第一分局督察組長。16 王均交通警察大隊執法組長。17、鄭培淩交通警察大隊綜合 組長。18 蔡瑞騰民防管制中心修護股長。19、時自廣中正第一分局民防組長。
20、汪志皇中正第二分局民防組長。21、陳聲毅大安分局秘書室主任。22、鄭彩文刑事警察大隊勤務指揮中心主任。23、陳信安 南港分局勤務指揮中心主任。24、溫冀傑文山第一分局勤務指揮中心主任。25、陳躍翔刑事鑑識中心綜合股長。26、張育豪市警局督察室 督察員。27、陳育健市警局督察室。28、呂鴻裕市警局保安科。
市警局：29、洪緯修犯罪預防科警務正 。30、蔡漢政局督察室督察員。31、劉光恆督察室警務正。32、尤仁駿局行政科警務正。33、劉熙能局防治科警務正。34、黃建盛局秘書室警務正。35、辜欽祥犯罪預防科警務正。36、蔡仁華公共關係室警務正。37、 周永健民防管制中心警務正。38、游進軍防治科警務正。39、魏子淘後勤科警務正。40、高玉松 勤務指揮中心督察員。
41、陳裕原大安分局警備隊長。42、戴嘉烈松山分局警備隊長。43、楊富閎北投分局警備隊長。44、林德裕松山分局警務員。45、蔡文宗刑事警察大隊警務員。46、廖其煌保安警察大隊副中隊長。47、林廷睿信義分局警務員。48、吳柏緯士林分局天母派出所長。49、盧俊宇內湖分局內湖派出所長。50、曾聰義中山分局圓山派出所長。51、吳嘉葳松山分局東社派出所長。52、陳右霖中正第一分局博愛路派出所長。53、林胡坤大安分局新生南路派出所長。
54、黃建彰中山分局民權一派出所長。55、侯宏哲大安分局瑞安街派出所長。56、洪長義 大安分局臥龍街派出所長。57、張君業文山第二分局興隆派出所長。58、陳盛炎北投分局關渡派出所長。59、曾渙清中正第一分局介壽路派出所長。60、林宇鴻中山分局中山一派出所長。 61、呂滄棋大安分局敦化南路派長。62、鄭碩堯松山分局松山派出所長。63、張伯榮大安分局和平東路派出所長。64、張義和萬華分局桂林路派出所長。65、黃敏 中山分局大直派出所長。66、劉枝祥北投分局石牌派出所長。67、黃升揮大同分局重慶北路派出所長。
68、陳謙時萬華分局西園路派出所長。69、黃甯內湖分局西湖派出所長。70、駱伯舟內湖分局康寧派出所長。71、簡宗瑋交通警察大隊中隊長。72、沈邵群文山第一分局萬芳派出所長。