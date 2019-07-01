罪證不足 淫狼性侵乾女兒判無罪

2019-07-01 12:42

［記者陳賢義／台東報導］台東羅姓逞淫慾，就連未滿14歲的乾女兒小萍（化名）也不放過，連續強制猥褻多次，案台東地方法院在2018年審結，合併重判17年，目前入監服刑中；小萍去年再指控遭羅強暴1次，台東地檢署偵結起訴，但因萍證詞前後不一，自撰小筆記本又載明「我答應給他」，台東地方刑事合議庭日前審結，以罪證不足判決無罪。

羅男在2009年結識前女友，即小萍的母親，接續認做小萍為乾女兒，原本的美事一樁，卻因羅男的淫亂魔爪變了調。2009年間，羅趁女友外出，以手摸撫年僅8歲的小萍私處，更在2015年女友攜女搬進羅男家同居當日，夜闖小萍房間性侵得逞，7年間連續強制猥褻、性交多達5次。

羅男入獄後，小萍再指控羅在2015年9月間，不但闖入她的房間，打了她1巴掌，還用毛巾塞入她的嘴，暴力性侵，東檢偵結以妨害性自主罪嫌追加起訴。

案經台東地院審理，羅男到庭坦承5次犯行，但不記得時間，且發生性關係都是出自女方同意，從未施暴脅。至於被害人到庭出示的小筆記本影本，內容雖載明2015年9月間的受害經過，但庭審卻坦言內容是在2016年10月所寫，且受社工提意撰寫，以便拿給法官審閱及出庭時也能講清楚。

法官認為被害人指稱國一時遭羅性侵，但陳述時間應是就讀國二，筆記內容又載明「我答應給他」，庭審時也坦言同意發生性行為，不清楚嘴巴有無被塞毛巾，說詞前後不一，證據顯有不足，判決羅男無罪。

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