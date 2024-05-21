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中捷砍人案燒到廢死聯盟 臉書遭灌爆

台中捷運今天上午發生無差別砍人案件。（資料照）

台中捷運今天上午發生無差別砍人案件。（資料照）

2024/05/21 22:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中捷運今天（21日）上午發生無差別砍人案件，20歲洪姓男子持刀攻擊乘客，砍傷2人，最後洪男也被眾多乘客制伏，掀起輿論譁然。不少憤怒的網友隨後將矛頭指向廢死聯盟，湧入其粉絲專頁狠酸，「中捷砍人趕快去護航啊」、「中捷砍人那位，你們怎麼看？」

洪姓男子今天上午攜帶3把刀械，從水安宮捷運站上車往市政府站方向搭乘，在車廂內揮舞刀械砍傷其他乘客，造成含他在內的3人受傷，目前傷者已被送往醫院治療，洪男也被眾多乘客制伏，由警方逮捕。事件燒到廢死聯盟，大票網友湧入粉專貼文留言，「中捷有人殺人趕快去救殺人犯啊」、「中捷砍人趕快去護航啊」、「應該要有一群人去立院跟廢死的嗆聲」、「乾脆改名叫做台灣助長犯罪聯盟比較符合」、「廢死聯盟的，趕緊把這個人帶回家好好招待一下啊，這種教化的工作就交給你們了，被砍到記得跟他說聲謝謝」。

另外，廢死聯盟下午4點37分發布最新貼文，公布「不只是朋友 死刑釋憲案法庭之友綜合論壇」消息細節，同樣有眾多網友去底下砲轟，「板南線交給鄭捷，台中線交給誰？一群站著說話不腰疼的偽善者」、「廢死聯盟為台灣人做了什麼嗎？他們有人權，那被傷害的、被殺死的，他們沒有人權嗎？你們的方向是不是搞錯，根本是保障傷害人的人」、「講那麼多為什麼不出來護航中捷砍人事件」。

截至目前，廢死聯盟尚未針對台中捷運該起意外作出回應。

法務部公布，我國現行法仍有死刑規定，國家未廢除死刑制度前，本部對於死刑執行，本於依法行政，尊重死刑犯聲請救濟之權利。只要救濟程序完結，法務部一定依法執行。

法務部強調，對於死刑之執行，一向秉持依法審慎之態度，依照相關規定嚴謹審核，若無視法制，貿然執行，才是「違法執行」。要立即執行死刑，只有刪除救濟程序，然而這是否符合法治及兩公約，值得深思。部分媒體稱法務部不願執行死刑，實有誤會。

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