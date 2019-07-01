顧可飛塑化劑超標 台灣消保會提團訟求償近6億元

2019-07-01 10:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年6月發生的顧可飛藻油膠囊塑化劑超標事件，台灣消保會已協助677位消費者提起團訟，向全國維他命公司、易康國際公司及好市多，求償近6億元！

去年6月，全國維他命公司代理的顧可飛藻油膠囊，爆出塑化劑超標，當時業者允諾退貨退款，但不少消費者已把膠囊吃下肚，消費者打算提出集體訴訟，業者僅提出1000元賠償方案，讓他們無法接受。

經行政院消費者保護處、衛生福利部的協助，台灣消保會接案律師林祺祥、陳意青，已於今年6月向台北士林地方法院遞狀。

台灣消保會指出，請求人為曾經服用該膠囊的消費者，包含母親與子女都受害的消費者，共計有677位消費者完成收件作業，由台灣消保會代為提起團體訴訟，向全國維他命公司、易康國際公司及好市多，求償近6億元。

台灣消保會強調，其中，好市多為販售的通路商，全國維他命公司與易康國際公司都是代理商，且2家公司的負責人相同，疑為不同通路鋪貨所需而設立，產品可能為同批代理進口的膠囊，再另外分裝，因此律師採取併案處理、一併提告。

台灣消保會表示，未能參與團體訴訟的消費者，仍可自行提起個人訴訟。並呼籲有關單位應將塑化劑的標準，列入強制規範中，且於嬰幼兒食品不應檢出。相關問題可撥打台灣消保會諮詢電話：07-9700726。

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