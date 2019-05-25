塑化劑不只傷生殖系統 也會害動脈硬化

2019-05-25

〔記者吳亮儀／台北報導〕很多生活中會碰觸的塑膠產品都含有塑化劑，台大醫院研究，塑化劑除了傷害人體生殖及內分泌系統外，還會造成動脈硬化，這項研究已刊登在今年四月的《Environmental Pollution》（環境污染）國際期刊。

台大醫院研究 登環境污染國際期刊

台大醫院研究團隊以多變項控制塑化劑濃度，發現塑化劑與頸動脈早期動脈硬化，明顯呈現正相關劑量效應。研究團隊也發現塑化劑與冠狀動脈心臟病相關，較高濃度的塑化劑暴露會增加冠心病風險，這項發現已發表在本月的《Ecotoxicol Environ Safety》（生態毒性與環境安全）雜誌。

較高濃度的暴露 會增加冠心病風險

台大醫院環境及職業醫學部臨床教授蘇大成指出，最常見塑化劑「DEHP」，主要用於聚氯乙烯塑膠（PVC）。根據衛福部研究，塑化劑除了存在環境中、食品中也含有少量塑化劑，原因可能來自環境污染或食物鏈累積。

蘇大成指出，DEHP塑化劑的代謝物「MEHP」，在平均廿一歲的年輕人世代追蹤研究發現，MEHP不僅與動脈硬化的早期內皮細胞功能失常有關，也與男性荷爾蒙較低、胰島素阻抗都有明顯正相關。

麻煩的是，DEHP無所不在。研究團隊去年在台北市一間國小教室進行灰塵研究，發現教室內外，甚至戶外樹木上面，都有相當高濃度的DEHP塑化劑。

研究團隊過去兩年在台北市的居家環境空氣品質研究中，五十六個居家室內灰塵採樣裡，也發現每一家都有、且相對較高濃度的塑化劑。

學者提醒 生活中減少使用塑膠製品

蘇大成提醒，塑化劑除了是心臟血管危險因子、也與動脈硬化及冠心病有相關，生活中應盡量減少使用塑膠製品，別用保鮮膜微波加熱食品，減少一次性塑膠品，政府應訂定相關標準，減少塑化劑暴露。

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