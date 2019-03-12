國衛院研究 孕婦常擦免沖洗保養品 易生過敏兒

2019-03-12

使用化妝水、唇膏、精油等產品 塑化劑代謝物濃度將升高

〔記者林惠琴／台北報導〕孕婦用太多化妝品，小心寶寶恐受害！

國家衛生研究院與多所大學合作研究發現，孕婦使用化妝水、唇膏、精油等免沖洗型個人保養用品頻率愈高，尿液中鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）塑化劑代謝物濃度也會顯著升高，恐提高新生兒罹患過敏性疾病風險。

國衛院國家環境醫學研究所研究員王淑麗表示，過去研究發現，孕婦尿液中塑化劑濃度與新生兒臍帶血中濃度有關，顯示母親暴露對胎兒健康可能有潛在影響。

該研究在二○一二至二○一五年，調查全台十家醫院、共一六七六位介於二十至四十歲，無嚴重妊娠併發症、心血管疾病、癌症等特殊病史的孕婦，經由問卷與尿液、血液檢體等方式，蒐集在懷孕期間使用十一種個人保養用品與尿液中DEP代謝物濃度的情形。

王淑麗說明，研究發現，較常使用部分非沖洗型的保養用品，可能造成尿液中DPE代謝物濃度顯著增加，例如每週使用化妝水至少四次以上與少於四次，檢出濃度可相差五十五．一％；唇膏更可相差七十．三％；有無使用精油，更落差達七十．七％。

不過，研究也發現，較常使用部分沖洗型的保養用品，可能有助於尿液中DPE代謝物濃度顯著減少，像是洗面乳每週至少使用四次以上與少於四次，尿液中DPE代謝物濃度可相差二十七．六％，推估是洗臉過程也洗手，洗去相關殘留物所致。

常做定香劑 有香味美妝品要當心

王淑麗說明，個人保養用品經常具有迷人香味，但為了讓香味持久，類似產品就可能添加DEP作為定香劑使用。

高雄醫學大學環境醫學研究中心主任吳明蒼醫師表示，塑化劑屬於環境荷爾蒙，有造成性早熟等疑慮，且可能干擾免疫平衡性，進而提高上呼吸道發炎、氣喘症狀等過敏性疾病機會，孕婦長期過量使用，恐增加過敏兒風險。

吳明蒼指出，塑化劑多為脂溶性，清水較難沖洗，建議以肥皂與清水沖洗，有機會將去除率從十％提升到八十％至九十％。

多喝水排汗 勿用逾6種免沖洗產品

此外，王淑麗也建議，孕婦購買保養品可參閱內容物標示，確認是否含塑化劑，且不要用超過六種非沖洗型產品、每週不要用超過四次。同時多喝白開水、多運動流汗，也有助於排除。

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