獲行車紀錄器控肇事駕駛扯謊 頭份死亡騎士家屬泣訴討公道

2019-06-29 12:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市26歲黃姓機車騎士，日前行經台13線尖豐路時遭47歲呂姓汽車駕駛從後追撞，當場重傷倒地，急救數日仍宣告不治；肇事呂男第一時間謊稱是騎士違規逆向才撞上，警方依現場跡證研判有異但堅持「偵查不公開」不願說明，死者家屬後續掌握民眾提供行車紀錄器，還原真相，希望幫死者討個公道。

黃男母親痛哭失聲，稱當天早上兒子還活生生地向她道別要去上班，卻在路上遭汽車追撞，從此天人永隔，泣訴兒子平時連螞蟻都不敢踩死，如此善良的人竟只與她相伴26年又4個月，令她悲慟無法接受。

更令她難過的是，事發當下無法釐清確切案情，但因肇事呂男向記者謊稱是騎士違規逆向跨越雙黃線，導致他閃避不及才撞上，頭份警方雖認為呂男說詞與現場跡證不符，懷疑是追撞可能性較高，但礙於「偵查不公開」不願對外說明，以致媒體報導內容只有肇事者片面之詞，引發網友對死者謾罵，「對死者家屬形同二次傷害。」

事後家屬於網路上徵求目擊者及相關行車紀錄器，證明呂男公然扯謊，是汽車由後追撞機車才導致黃男不幸離世，警方調查後也將呂男移送法辦。

家屬正處理黃男後事，對於各家媒體未能呈現兩造說法、平衡報導憤恨不平；然而當時現場採訪的記者不僅無法從警方取得平衡說詞，甚至還遭警員攔阻拍攝，即便試圖求證但也受限警方「偵查不公開」政策，難取得具公信力的證詞，不僅重創警方與媒體過去的互信默契，也造成對死者及家屬的二度傷害，現在家屬只希望釐清真相，還死者一個公道。

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