汽機車對撞騎士命危 警阻拍攝爆爭執

2019-06-25 14:36

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市26歲黃姓機車騎士，今早行駛於省道台13線尖豐路上時，遭銀色汽車猛力撞擊，機車噴飛到對向車道，車殼碎裂滿地，黃姓騎士倒地頭部受重創，一度失去生命跡象，經送醫搶救仍命危；肇事的47歲呂姓汽車駕駛聲稱，是騎士違規逆向超車，導致他閃避不及撞上。而現場警方則以偵查不公開為由，阻攔記者採訪，一度爆發爭執。

苗栗縣消防局早上7點接獲通報，頭份市尖豐路傳出嚴重交通事故，呂姓男子駕駛的汽車左前車頭毀損嚴重，紅色機車則彈飛於對向外側車道，黃姓騎士倒臥路中央，鮮血直流，救護人員抵達現場時黃男已無呼吸脈搏，立即送往為恭醫院，目前仍命危搶救中。

呂男表示，當時正由北往南行駛正欲上班，但看到對向機車騎士欲跨越雙黃線違規逆向時，已閃避不及，才迎面撞上。事故現場留有長約15公尺的煞車痕，初步研判現場跡證，機車後側毀損嚴重，與呂男所稱是迎面對撞的說詞，仍有疑點，尚待警方進一步釐清。

但媒體到場進行拍攝時，現場警員卻以「偵查不公開」阻攔拍攝並要求不得PO上網，更直指記者涉違法，雙方爆發爭執，記者堅稱現場為公共空間，警方無依據阻攔拍攝；事後頭份分局副分局長張進基表示，警員為避免車禍當事人困擾才「反應過度」，未來會將強警方偵查不公開及採訪規定教育訓練，避免類似情事重演。

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