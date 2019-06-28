重摔9月女嬰致癱瘓失明 狠保母判刑3年8月定讞

2019-06-28 11:50

〔記者張文川／台北報導〕台中市54歲陳姓保母，4年前與丈夫共同經營托嬰中心，陳女因同時照顧9名不到2歲的嬰幼兒，情緒失控而將僅9個月大的江姓女嬰，從約1公尺高的懷抱中重摔落地，女嬰當場四肢癱軟、意識模糊，陳女擔心被發現，連夜刪除施虐的監視畫面，還把主機硬碟砸壞滅證；女嬰顱內出血，雖開刀取出腦部血塊救回一命，但已造成左手左腳癱瘓、右眼失明等無法回復的重傷害；一、二審皆依故意傷害兒童致重傷罪，將陳女判刑3年8月，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，陳女有丙級保母技術士執照，與丈夫合開之禾托嬰中心（已停業），2015年9月1日起，接受江姓家長委託照顧9月大的江姓女嬰。

同年10月20日上午10時許，陳女獨自照顧9名嬰幼兒，江姓女嬰因與父母分離而焦慮哭鬧，她把女嬰抱起來，原本是要抱到如廁學習椅上，但因又想到中心營運虧損等經濟壓力，竟情緒失控突然抓狂，以站姿把女嬰拋摔到地面上，女童仰躺著地，隨即四肢癱軟，意識逐漸模糊。

陳女發覺闖下大禍，趕緊叫丈夫把女嬰送醫，醫院緊急開刀取出女嬰頭顱內的血塊，但仍有顱內出血、急性腦水腫、視網膜出血、肢體障礙等重傷症狀，終身難癒，醫師診斷為俗稱「嬰兒搖晃症候群」的「兒童虐待性非外傷性腦傷」。

陳女擔心犯行曝光，當天深夜10時，趕緊把園內監視器送交業者，將她施虐的錄影片段全數刪除後，又將主機硬碟砸壞，警方隔天才去追查，硬碟送調查局復原但因徹底毀損而失敗。

陳女辯稱不是故意摔女童、也不是手滑，而是想要放下女童「手就很直接鬆軟下來，沒有人相信我不是故意的」，還說是擔心畫面若流出，會被媒體亂報，才刪除監視器畫面。台中地院一審判刑3年8月，但她上訴主張女嬰未達重傷害程度，請求鑑定。

台中高分院委請台中榮總鑑定，女嬰左手、左腳癱瘓，腦傷也達難以治療的重傷害程度，右眼萎縮毀敗，視力不到0.02，陳女精神鑑定也正常，法院因此不採信陳女辯詞，維持原判。三審最高法院今也駁回陳女上訴，全案確定，陳女必須入獄。

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