媽媽拿藤條痛打 你情我願變性侵

2019-06-27 21:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣年僅15歲的高中女學生小芳結交汪姓男友，在母親拿藤條痛打逼問下，小芳坦承兩人已偷嚐禁果，其母氣得帶小芳去報案，控告汪男性侵害，檢方認為汪男是「約會強暴」而起訴，汪男辯稱他誤認小芳已年滿16歲，雙方是你情我願，法院則認為，小芳被性侵害後仍跟汪男購物、訪友與逛夜市，違反一般常理，懷疑小芳是在媽媽壓力下控告汪男，採信汪男辯詞，判決汪男無罪確定。

15歲高中女生告男友「約會強暴」

判決書指出，小芳（化名）於2017年5月透過網路認識汪男，雙方於同年7月發生三次關係，兩次在汪男住處，一次在汽車旅館，小芳還帶汪男回家見媽媽，3人曾一起逛夜市，不料，媽媽懷疑兩人偷嚐禁果，拿藤條痛打小芳逼問，小芳承認發生關係，媽媽不但禁止她與汪男交往，還帶小芳到警局控告汪男。

小芳於檢警偵訊時說，她不願發生關係，曾抵抗掙扎，但仍被汪男性侵害得逞，南投地檢署認定汪男是「約會強暴」，依對未滿16歲少女強制性交罪起訴，汪男則辯稱說，他不知道小芳未滿16歲，小芳告訴他的年齡是17歲，就讀高中，是小芳願意與他發生關係。

女方對自稱17歲 法官還男友清白

南投地院一審認為疑點重重，兩人第一次發生性關係，是在汪男住處，翌日小芳卻打電話約汪男一起吃飯，兩人隨後又到汽車旅館發生第二次性關係，第三次是汪男打電話給小芳，雙方先去買蛋糕，再一起訪友，之後返回汪男住處發生性關係，被性侵害卻又主動約汪男，還一起購物訪友，小芳還把汪男介紹給媽媽，3人一起逛夜市，過程相當不合理。

一審懷疑小芳是在媽媽的巨大壓力下，才宣稱並非自願發生性關係，另外，汪男帶小芳回家時，汪男的母親詢問小芳幾歲？小芳答稱17歲就讀高中，據此認定汪男不知小芳年僅15歲，與已年滿16歲以上女子性交罪又不犯法，據此判決汪男無罪，檢方上訴二審，台中高分院看法與一審相同，維持無罪判決，全案確定。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法