永和分屍案 2外籍嫌犯延押但解除禁見

2019-06-27 13:56

〔記者王定傳／新北報導〕涉入新北市永和分屍案的外籍主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）及美籍嫌犯何傑生（Hobbie Jason Eugene）原本都被羈押禁見，由於羈押期限將屆滿，新北地院合議庭以2人羈押原因及必要性依然存在，但已無再予禁止接見、通信必要，裁定延押2個月並解除禁見。

至於另一名美籍嫌犯班特（BENT EWART ODANE）僅坦承損壞屍體犯行，仍否認殺人罪，合議庭認為，依共同被告供述及卷內各證據資料，堪認班特涉犯殺人罪、損壞屍體罪，犯嫌重大，且他涉犯是重罪，有逃亡可能，其在台亦無固定居所，若命具保、責付或限制住居，不足以確保日後審判或執行程序順利進行，原羈押原因及必要性依然存在，裁定延押2個月。

孫武生部分，合議庭認為他否認所有犯行，但依共同被告供述及卷內各證據資料，堪認涉犯殺人罪、損壞屍體罪，犯嫌重大，且其涉犯是重罪，有逃亡可能，案發後他曾前往菲律賓，若命具保、責付或限制住居，均不足以確保日後審判或執行程序順利進行，其原羈押之原因及必要性依然存在。

不過，孫武生及其辯護人聲請調查以共同被告為證人部分已交互詰問完畢，雖尚有部分證人尚未調查完畢，但依辯護人所提出的刑事答辯暨準備程序狀、刑事陳報狀內容，可知該等證人均未到案發現場，其待證事實非本件主要構成要件事實，應無勾串共犯或證人之虞，已無再予禁止接見、通信必要。

何傑生部分，合議庭同樣以他涉嫌幫助殺人犯嫌重大，有逃亡可能，延押2個月，但已無再予禁止接見、通信必要。

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