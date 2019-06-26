「一次到位服務」 嘉市交通事故處理滿意度非六都第一

2019-06-26 17:08

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警察局在警政署評核去年「交通事故處理品質滿意度調查」，獲嘉義市民滿意度87.88％，拿下非六都縣市排名第一名，市警局長林水順表示，未來會持續推動「處理交通事故一次到位服務」各項便民措施，並提升用路交通安全能量。

警政署評核交通事故處理品質共有6大項目，包括組織制度、教育訓練、前端處理、後端處理、民眾滿意度、創新作為等21項，嘉義市在11項評比拿到滿分，而在市民滿意度調查方面，前年為80.75％，去年滿意度大幅躍升為87.88％。

嘉市警局交通隊長簡政哲說，以便民服務措施而言，交通隊辦公室設「交通事故聯合服務中心」，由警員專責擔任「單一經理人包辦制」，提供民眾一次到位服務，提升交通事故處理品質，為方便民眾處理車禍案件轉介調解，民眾僅需在該中心提出申請，再由市警局函轉東、西區調解委員會協助調解，調解案件轉介一次到位。

民眾在跨轄申請交通事故相關資料方面的核發時效（現場圖5天內、分析表14天內），嘉義市皆於期限內核發，評比獲該項滿分。

此外，交通隊交通事故聯合服務中心也推貼心措施，提供手機充電器插座供洽公民眾免費使用，充電器更具有Micro USB、 Apple Lightning、USB Type–c等多種接頭，滿足民眾使用不同型號手機充電便利性。

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