動粗性侵女同事 他竟辯：有特殊性癖好

2019-06-26 15:36

〔記者王定傳／新北報導〕34歲李姓廚師前年約女同事小美（化名）到住處玩手機遊戲，卻無視小美拒絕抵抗，動粗強行性侵得逞，案發後李男辯稱你情我願，因他有特殊性癖好，小美脖子才會有傷，還反控遭設計「仙人跳」，新北地院不採信，依強制性交罪判李男4年徒刑，可上訴。

本案發生於2017年11月2日，李男與小美共進午餐後，邀她到住處玩手機遊戲，卻趁獨處時把小美推倒在床上，強行親吻嘴巴，再以單手掐住脖子、外套摀住口鼻、抓住雙手，強行性侵得逞。

案發後，小美經叔叔及她工作處的店長建議報警，李男及其辯護人辯稱，2人是你情我願發生性行為，因李男有特殊性癖好，才導致小美脖子紅腫，並反控遭小美「仙人跳」設計索款。

一審合議庭認為，小美證述前後大致相符，且小美的證詞有其他證據可佐證，例如，小美工作超商店長及她叔叔指證，小美案發後有提及遭性侵一事，且有哭泣、驚嚇等情緒反應，後經店長及叔叔建議而決定報案。

另外，李男案發後曾傳訊道歉：「對不起」小美回訊質問：「我被你掐脖子到現在還在痛，一句對不起就沒事了嗎？」、「強迫我做那種事一句對不起就沒事了嗎？」李男除了撥打LINE電話試圖與小美通話，還傳訊問：「方便電話嗎？還有談的空間嗎？」且他在知道被告後仍保持低姿態尋求商談空間，若真的清白怎會毫無反對表示？又怎會維持做錯事態度乞求原諒？

合議庭斥責李男違反被害者意願，以強暴方式強制性交，危害小美身心健康，且使她留下難以抹滅的心理創傷，犯後否認未達成調解賠償，判刑4年。

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