高齡阿公雨中山區獨走 竟迷走3天「神岡走到大坑」

2019-06-26 12:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名八旬高齡阿公日前獨自在大坑山區撐傘步行，巡邏員警見他步履蹣跚且穿著登山客直覺怪怪的上前關心，發現阿公有失智狀況說不出姓名及住處帶返警所，經利用人臉辨識系統查出阿公身分通知家人時，這才驚覺阿公從神岡住處離家後已迷途3天，竟徒步10餘公里走到大坑山區，幸警方機警否則後果不堪設想。

台中市第五分局東山所巡佐林振欽與警員吳凱迪當天巡經北屯區東山路往新社區方向時，發現一名高齡阿公獨自在雨中撐傘且腳步緩慢地走在路旁，經觀察阿公穿著不但不像一般登山客且似有幾日未盥洗，員警直覺有異便停車查看關心，才發現阿公不斷喃喃自語無法回答員警問題。

員警請他寫下名字等資料同樣未果，研判阿公應是失智迷路了，因為午後下著傾盆大雨，趕緊將阿公先載返所內安置，經利用人臉辨識系統查出阿公姓廖，81歲，居住在神岡區，原來阿公已經外出3天迷途未歸了，一路從神岡區走了十多公里到大坑山區，又發現阿公迷途的這些日子應該沒有吃什麼東西，趕緊提供熱食。

阿公的兒子及孫子接獲警方通知，也在最短的時間內驅車從神岡區趕到派出所並向員警表示，阿公有失智情況領有身心障礙手冊，卻趁著家人不注意時自行離家，一走失就是3天，讓家屬十分擔心到處尋找，幸好員警及時發現，才免於阿公繼續在外迷途，並且往山中走去增加危險性，對於員警的協助由衷感謝。

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