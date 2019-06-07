要為兒孫送串粽！ 不識字阿嬤奔波百公里卻迷了路

2019-06-07 20:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午節閤家團圓，北屯區平興里長李文基提醒出門在外的兒女能多回家探望父母，這週就有家住嘉義大林的70多歲老阿嬤心繫住在台中的兒孫，包了一大串粽子帶來台中要給兒孫，卻不知道住址、電話，也不識字，里長和警方費了一番功夫才找到阿嬤的兒子送回家團圓吃粽過節。

李文基說，這名老阿嬤帶了一大串粽子要給兒孫吃，從嘉義坐火車到台中火車站，搭了記程車，也忘了帶證件及記下兒子住址、電話的紙條，只能憑印象說是田頭土地公廟旁，附近還有市場，計程車司機載著老阿嬤到有類似特徵的地點，但都不正確。

後來計程車司機載老阿嬤找里長李文基，但是阿嬤不識字，會說兒子的姓名卻不會寫，也看不懂，又記不得電話和地址，自己也獨居，就算打電話回老家也找不到人，最後帶她到松安派出所請求協助。

警方查詢阿嬤姓名，幸好阿嬤認出自己姓名，再查詢戶役政系統，並過濾年齡、戶籍等，終於找到阿嬤的女兒電話確認，連絡上兒子，警方和里長一同護送阿嬤回兒子家，兒孫也在門外焦急等候，終於一家人團圓。

老嬤的兒子一看到老媽媽風塵樸樸送粽子來，開心又焦急說「妳想來說一聲，我就會回去載妳啊！」趕緊牽著媽媽進家門休息，李文基說，這名阿嬤在尋人過程一直很不好意思，覺得造成大家不便，也一直要送粽子給大家，是個非常溫暖又疼兒孫的長輩，老阿嬤的事件也深刻感覺到端午節到了，及回家與父母團員的重要。

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