南市刑大偵查佐劉三榮告別式 黃偉哲慰劉嬤好好顧曾孫

2019-06-26 09:41

〔記者王涵平／台南報導〕南市刑大偵查佐劉三榮日前遭槍殺身亡，今日舉行告別式，台南市長黃偉哲公祭前慰問劉三榮父母、阿嬤，安慰阿嬤好好顧曾孫，但白髮人送黑髮人，場面相當哀戚。

劉三榮於警察節6月14日凌晨與友人在住家附近柳營區一處練歌場聚會唱歌時遭到槍擊，送醫不治身亡。

台南市警局專案小組當晚即傳新營分局偵查隊長葉景星在高雄內門逮獲嫌犯梅文魁，台南市長黃偉哲立即趕抵新營分局慰勉警方辦案的辛勞，對於警察節破案表示欣慰。

案發後警政署長陳家欽也前往劉家慰問劉三榮阿嬤、父母並致贈慰問金。劉三榮的長子剛自大學畢業，表示要報考警察特考繼承父志維。

今日告別式在劉家自宅舉行，柳營區長李宗翰任點主官，黃偉哲率南市警察局長黃宗仁等各單位主管公祭，備極哀榮。

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